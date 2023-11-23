Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

01.11.1814

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершинская (Зыкова) Марья Сергеева

Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов

Рождение ребёнка
27.03.1787

Сын: Зыков Иван Сергеев

Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов

Рождение ребёнка
01.02.1790

Сын: Зыков Федор Сергеев

Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Зыков Игнатий Сергеев

Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов

Рождение ребёнка
02.04.1794

Сын: Благовещенский Василий Сергеев

Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Зыкова) Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Зыков Семен Сергеев

Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Морошкина (Зыкова) Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов

Смерть
01.11.1814

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