Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти01.11.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинская (Зыкова) Марья Сергеева
Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
27.03.1787
Сын: Зыков Иван Сергеев
Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
01.02.1790
Сын: Зыков Федор Сергеев
Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
02.04.1794
Сын: Благовещенский Василий Сергеев
Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Зыкова) Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Зыков Семен Сергеев
Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Морошкина (Зыкова) Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Зыков Сергей Иванов
Смерть
01.11.1814