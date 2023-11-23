Зыков Сергей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти30.11.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинская (Зыкова) Марья Сергеева
Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1787
Сын: Зыков Иван Сергеев
Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
01.02.1790
Сын: Зыков Федор Сергеев
Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
02.04.1794
Сын: Благовещенский Василий Сергеев
Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Зыкова) Татьяна Сергеева
Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Зыков Семен Сергеев
Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Морошкина (Зыкова) Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева
Смерть
30.11.1840