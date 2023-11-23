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Зыков Сергей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

30.11.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершинская (Зыкова) Марья Сергеева

Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1787

Сын: Зыков Иван Сергеев

Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
01.02.1790

Сын: Зыков Федор Сергеев

Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Зыков Игнатий Сергеев

Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
02.04.1794

Сын: Благовещенский Василий Сергеев

Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Зыкова) Татьяна Сергеева

Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Зыков Семен Сергеев

Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Морошкина (Зыкова) Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Анисья Григорьева

Смерть
30.11.1840

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