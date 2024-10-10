Малахий или Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Алексей Прохорович
Мать: Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Зубрилин Федор Малхеевич или Степанович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Зубрилин Василий Малахович или Степанович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Зубрилин Тимофей Степанович или Малахович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Смерть
1834