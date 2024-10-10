Малахий или Степан Алексеевич 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малахий или Степан Алексеевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1778

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Алексей Прохорович

Мать: Дарья Тимофеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Зубрилин Федор Малхеевич или Степанович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Зубрилин Василий Малахович или Степанович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Зубрилин Тимофей Степанович или Малахович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1834
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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