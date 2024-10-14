Алексей Прохорович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Прохор Федотович
Мать: Мария Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Петровна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Малахий или Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно