Алексей Прохорович 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Прохорович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Прохор Федотович

Мать: Мария Мартыновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Петровна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Малахий или Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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