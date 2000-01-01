Денисов Ларион Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Денисов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Власова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Варвара Ларионова
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Власова
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Евдокия Власова
Смерть
Неизвестно