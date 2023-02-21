Денисова Евдокия Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Евдокия Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Денисов Осип Ларионов

Отец ребёнка: Денисов Ларион Павлович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Варвара Ларионова

Отец ребёнка: Денисов Ларион Павлович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Денисов Лука Ларионов

Отец ребёнка: Денисов Ларион Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Ларион Павлович

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