Нуштаев (При Бракос. В 1893) Прокопий Сергеев 30.06.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Нуштаев (При Бракос. В 1893) Прокопий Сергеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 30.06.1874, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов22.06.1848 г.р.
Мать
Нуштаева Федосья Егорова / Федосья Фёдорова1846 г.р.
Супруги
Нуштаева (Афанасьева) Мария Матвеевна03.04.1870 г.р.
Дети
(Нуштаева) Ульяна Прокопьева10.12.1894 г.р.
(Нуштаева, Выд. Св-Во В 1957) Ольга Прокопьева19.07.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1874

Отец: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов

Мать: Нуштаева Федосья Егорова / Федосья Фёдорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1893

Жена: Нуштаева (Афанасьева) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
10.12.1894

Дочь: (Нуштаева) Ульяна Прокопьева

Мать ребёнка: Нуштаева (Афанасьева) Мария Матвеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.07.1896

Дочь: (Нуштаева, Выд. Св-Во В 1957) Ольга Прокопьева

Мать ребёнка: Нуштаева (Афанасьева) Мария Матвеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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