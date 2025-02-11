Нуштаев (При Бракос. В 1893) Прокопий Сергеев
мужской, родился 30.06.1874, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецНуштаев Сергей Ларионов / Иларионов22.06.1848 г.р.
МатьНуштаева Федосья Егорова / Федосья Фёдорова1846 г.р.
Супруги
Нуштаева (Афанасьева) Мария Матвеевна03.04.1870 г.р.
Дети
(Нуштаева) Ульяна Прокопьева10.12.1894 г.р.
(Нуштаева, Выд. Св-Во В 1957) Ольга Прокопьева19.07.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1874
Бракосочетание
10.11.1893
Рождение ребёнка
10.12.1894
Дочь: (Нуштаева) Ульяна Прокопьева
Мать ребёнка: Нуштаева (Афанасьева) Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
19.07.1896
Дочь: (Нуштаева, Выд. Св-Во В 1957) Ольга Прокопьева
Мать ребёнка: Нуштаева (Афанасьева) Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно