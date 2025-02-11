Нуштаева Федосья Егорова / Федосья Фёдорова 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Нуштаева Федосья Егорова / Федосья Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1846, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов22.06.1848 г.р.
Дети
Наталья Сергеева17.08.1868 г.р.
Кудряшова Татьяна Сергеева09.11.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.11.1866

Муж: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.08.1868

Дочь: Наталья Сергеева

Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.11.1870

Дочь: Кудряшова Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.03.1872

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.06.1874

Сын: Нуштаев (При Бракос. В 1893) Прокопий Сергеев

Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.07.1877

Сын: Владимир Сергеев

Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.01.1879

Дочь: Горшенина (Нуштаева) Ксения Сергеева

Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.02.1882

Дочь: (Нуштаева) Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.02.1882

Дочь: (Нуштаева) Матрона Сергеева

Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.05.1884

Сын: Нуштаев Ефрем Сергеев

Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.01.1888

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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