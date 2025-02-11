Нуштаева Федосья Егорова / Федосья Фёдорова
женский, родилась 1846, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Наталья Сергеева
Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов
Дочь: Кудряшова Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов
Сын: Владимир Сергеев
Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов
Дочь: Горшенина (Нуштаева) Ксения Сергеева
Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов
Дочь: (Нуштаева) Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов
Дочь: (Нуштаева) Матрона Сергеева
Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов
Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Нуштаев Сергей Ларионов / Иларионов