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Федорова Агрипина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Яков Матвеев

Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мелихова (Федорова) Марина Матвеева

Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Федорова) Мария Матвеева

Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Гридчина (Федорова) Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев

Рождение ребёнка
04.05.1884

Сын: Федоров Николай Матвеев

Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1884

Сын: Федоров Иван Матвеев

Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1885

Сын: Федоров Тихон Матвеев

Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Федоров Иван Матвеев

Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Федорова) Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1891

Сын: Федоров Павел Матвеев

Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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