Федорова Агрипина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Яков Матвеев
Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мелихова (Федорова) Марина Матвеева
Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Федорова) Мария Матвеева
Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Гридчина (Федорова) Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
04.05.1884
Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
04.05.1884
Сын: Федоров Иван Матвеев
Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
14.06.1885
Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1886
Сын: Федоров Иван Матвеев
Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Федорова) Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
12.01.1891
Отец ребёнка: Федоров Матвей Григорьев
Смерть
Неизвестно