Кудымов Александр Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1941
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван в 1941 году Ново-Лялинским РВК Свердловской области.
Военная служба
До 16.09.1942
Беломорская военная флотилия Северный флот
Красноармеец, 243-я отдельная местная стрелковая рота Беломорская военная флотилия Северный флот (входила в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны: 23.05.1942 г. – 05.06.1943 г.... Показать все
Военная служба
С 16.09.1942
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Выбыл из Эвакуационного госпиталя № 3327 (ЭГ № 3327). Место дислокации: город Чкалов, Чкаловская область, ныне город Оренбург Оренбургская область. Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_... Показать все
Смерть
?.10.1943
Умер от ран в октябре 1943 года. Увековечен в "Книга Памяти. Свердловская область", Том 5, стр. 132 (Город Верхотурье. Верхотурский район). Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek... Показать все