Зенков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиПосле 01.07.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Зенков Федор
Мать: не указана
Военная служба
22.10.1942
1751 ППС часть 902
106 сбр(6 А ЮЗФ) | Последнее известие 17.01.1973(05.1943)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зенкова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ВОВ
Связной | Красноармеец
Смерть
После 01.07.1943
Причина смерти: Неизвестно | Пропа́вший бе́з вести