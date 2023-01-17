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Зенков Иван Федорович

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Место рождения

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

После 01.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Зенков Федор

Мать: не указана

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
22.10.1942
1751 ППС часть 902
106 сбр(6 А ЮЗФ) | Последнее известие 17.01.1973(05.1943)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зенкова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкова Мария Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
ВОВ
Связной | Красноармеец
Смерть
После 01.07.1943
Причина смерти: Неизвестно | Пропа́вший бе́з вести
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