Арапкина (Тарасова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Арапкин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Арапкин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Арапкин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Арапкин Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арапкина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Арапкин Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно