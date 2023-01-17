Арапкина (Тарасова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапкина (Тарасова) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Арапкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Арапкин Иван Филиппович

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Арапкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Арапкин Иван Филиппович

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Арапкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Арапкин Иван Филиппович

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Арапкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Арапкин Иван Филиппович

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапкин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арапкина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Арапкин Иван Филиппович

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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