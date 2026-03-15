(Волкова) Пелагея Лаврентиевна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

(Волкова) Пелагея Лаврентиевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1856, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умерла 1861, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Отец
Волков Лаврентий Назарович1833 г.р.
Мать
Волкова Аграфена Агаповна1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Волков Лаврентий Назарович

Мать: Волкова Аграфена Агаповна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1861
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.