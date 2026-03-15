(Волкова) Пелагея Лаврентиевна
женский, родилась 1856, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умерла 1861, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
ОтецВолков Лаврентий Назарович1833 г.р.
МатьВолкова Аграфена Агаповна1833 г.р.
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Рождение
1856
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1861
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область