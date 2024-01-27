Завгородний Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завгородний Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1936

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Около 1966 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936

Отец: Завгородний Никифор

Мать: Завгородняя Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завгородняя Любовь

Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завгородняя Любовь

Рождение ребёнка
Около 1966

Сын: Завгородний Павел

Мать ребёнка: Завгородняя Любовь

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завгородняя Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завгородняя Любовь

Смерть
2013
Причина смерти: Болезнь
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