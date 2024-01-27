Завгородний Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1936
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936
Отец: Завгородний Никифор
Рождение ребёнка
Около 1960
Рождение ребёнка
Около 1963
Рождение ребёнка
Около 1966
Сын: Завгородний Павел
Мать ребёнка: Завгородняя Любовь
Рождение ребёнка
Около 1970
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завгородняя Любовь
Смерть
2013
Причина смерти: Болезнь