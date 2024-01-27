Завгородний Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Завгородний Иван
Мать ребёнка: Завгородняя Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Завгородний Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Завгородняя Мария Николаевна
Рождение ребёнка
01.06.1936
Сын: Завгородний Владимир
Мать ребёнка: Завгородняя Мария Николаевна
Смерть
1937
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Завгородний Николай
Мать ребёнка: Завгородняя Мария Николаевна