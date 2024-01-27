Завгородний Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завгородний Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Завгородний Иван

Мать ребёнка: Завгородняя Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Завгородний Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Завгородняя Мария Николаевна

Рождение ребёнка
01.06.1936

Сын: Завгородний Владимир

Мать ребёнка: Завгородняя Мария Николаевна

Смерть
1937
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Завгородний Николай

Мать ребёнка: Завгородняя Мария Николаевна

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