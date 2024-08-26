Дектева Марья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Дектева) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Дектев Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Дектева) Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Дектев Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Дектев Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Дектева) Евфросинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Дектев Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Дектева) Пелагия Фёдоровна
Отец ребёнка: Дектев Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Дектева) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Дектев Фёдор Филиппович
Смерть
Неизвестно