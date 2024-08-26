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Дектева Марья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дектев Фёдор Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Дектева) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Дектев Фёдор Филиппович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Дектева) Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Дектев Фёдор Филиппович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Дектев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Дектев Фёдор Филиппович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Дектева) Евфросинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Дектев Фёдор Филиппович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Дектева) Пелагия Фёдоровна

Отец ребёнка: Дектев Фёдор Филиппович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Дектева) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Дектев Фёдор Филиппович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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