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Бангин Василий Дмитриев
Бангин Василий Дмитриев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1820
Дата смерти
1834
Пол
Мужской
Отец
Бангин Дмитрий Михайлов
1787 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Бангин Дмитрий Михайлов
Мать: не указана
Смерть
1834
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