Алексеева (Васильева) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 22.05.1836
Дата смерти19.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 22.05.1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович
Бракосочетание
18.01.1853
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
20.08.1855
Дочь: (Алексеева) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
02.02.1857
Дочь: (Алексеева) Агапия Андреевна
Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
13.01.1859
Дочь: (Алексеева) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
07.11.1860
Сын: Алексеев Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
10.02.1862
Дочь: (Алексеева) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Около 24.02.1870
Дочь: (Алексеева) Евдокия Андреевнаа
Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович
Смерть
19.01.1914