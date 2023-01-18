Алексеева (Васильева) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Васильева) Елена Васильевна

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 22.05.1836

Дата смерти

19.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 22.05.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович

Бракосочетание
18.01.1853

Муж: Алексеев Андрей Семёнович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
20.08.1855

Дочь: (Алексеева) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1857

Дочь: (Алексеева) Агапия Андреевна

Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1859

Дочь: (Алексеева) Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1860

Сын: Алексеев Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1862

Дочь: (Алексеева) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 24.02.1870

Дочь: (Алексеева) Евдокия Андреевнаа

Отец ребёнка: Алексеев Андрей Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.01.1914
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

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