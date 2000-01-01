Токменинов Тернтий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1805
Сын: Токменинов Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Токменинова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
1809
Сын: Токменинов Юлиан Терентьевич
Мать ребёнка: Токменинова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Терентьевна
Мать ребёнка: Токменинова Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно