Токменинов Тернтий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинов Тернтий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Токменинов Андрей Прокофьевич

Мать: Токменинова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Токменинов Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Токменинова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
1809

Сын: Токменинов Юлиан Терентьевич

Мать ребёнка: Токменинова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Терентьевна

Мать ребёнка: Токменинова Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токменинова Мария Ильинична

Смерть
Неизвестно
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