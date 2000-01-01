Токменинова Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Токменинов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Токменинов Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Токменинов Тернтий Андреевич
Отец ребёнка: Токменинов Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Токменинов Дементий Андреевич
Отец ребёнка: Токменинов Андрей Прокофьевич
Смерть
1784