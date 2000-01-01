Токменинова Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова Ксения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Токменинов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Токменинов Андрей Прокофьевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Токменинов Тернтий Андреевич

Отец ребёнка: Токменинов Андрей Прокофьевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Токменинов Дементий Андреевич

Отец ребёнка: Токменинов Андрей Прокофьевич

Смерть
1784
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