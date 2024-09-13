Феодотов (Ильин) Денис Гуриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодотов (Ильин) Денис Гуриевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.05.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1794 г.р.

Жена

1827 г.р.
1825 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1822 ст.

Отец: Феодотов Гурий Ильич

Мать: Яковлева Акилина Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1846 ст.

Жена: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1846 ст.

Дочь: Ильин-Феодотов (Гурьева) Анисья Денисовна

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1849 ст.

Дочь: Ильина-Феодотова (Гурьева) Евдокия Денисовна

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1851 ст.

Дочь: Ильина-Феодотова (Гурьева) Гликерия Денисовна

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1853 ст.

Сын: Гурьев (Гурьев) Ефрем Денисович

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1855 ст.

Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Тихон Денисович

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1857 ст.

Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Николай Денисович

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1859 ст.

Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Павел Денисович

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1860 ст.

Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Тимофей Денисович

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1861 ст.

Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Леонтий Денисович

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1863 ст.

Дочь: Ильина-Феодотова (Гурьева) Анастасия Денисовна

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1864 ст.

Дочь: Ильина-Феодотова (Гурьева) Евфросиния Денисовна

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1866 ст.

Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Тихон Денисович

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1868 ст.

Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Иоанн (Иван) Денисович

Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.07.1868 ст.

Жена: Авдеева Александра Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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