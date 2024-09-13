Феодотов (Ильин) Денис Гуриевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Феодотов Гурий Ильич
Дочь: Ильин-Феодотов (Гурьева) Анисья Денисовна
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна
Дочь: Ильина-Феодотова (Гурьева) Евдокия Денисовна
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна
Дочь: Ильина-Феодотова (Гурьева) Гликерия Денисовна
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна
Сын: Гурьев (Гурьев) Ефрем Денисович
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна
Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Тихон Денисович
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна
Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Николай Денисович
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна
Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Павел Денисович
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна
Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Тимофей Денисович
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна
Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Леонтий Денисович
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна
Дочь: Ильина-Феодотова (Гурьева) Анастасия Денисовна
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна
Дочь: Ильина-Феодотова (Гурьева) Евфросиния Денисовна
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна
Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Тихон Денисович
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна
Сын: Ильин-Феодотов (Гурьев) Иоанн (Иван) Денисович
Мать ребёнка: Анисимова Евдокия Андреевна