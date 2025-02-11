Андрей Васильев 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1810, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Василий Естифксеев1773 г.р.
Супруги
Аксинья Иванова1810 г.р.
Дети
Фёдор Андреев1833 г.р.
Агафья Андреева1837 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Василий Естифксеев

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Агафья Андреева

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Андреева

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

136 Семья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.