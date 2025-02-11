Андрей Васильев
мужской, родился 1810, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецВасилий Естифксеев1773 г.р.
Супруги
Аксинья Иванова1810 г.р.
Дети
Фёдор Андреев1833 г.р.
Агафья Андреева1837 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Василий Естифксеев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фёдор Андреев
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Агафья Андреева
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Андреева
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно