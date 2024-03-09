Федотова (Петрова) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотов Иван Фомич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федотов Иван Фомич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Федотов Александр Иванович
Отец ребёнка: Федотов Иван Фомич
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федотов Иван Фомич
Рождение ребёнка
1957
Сын: Федотов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Федотов Иван Фомич
Смерть
Неизвестно