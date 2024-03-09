Федотова (Петрова) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Петрова) Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1919

Отец: Петров Степан Николаевич

Мать: Петрова (Чубарова) Марфа Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Иван Фомич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Иван Фомич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Федотов Александр Иванович

Отец ребёнка: Федотов Иван Фомич

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Иван Фомич

Рождение ребёнка
1957

Сын: Федотов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Федотов Иван Фомич

Смерть
Неизвестно

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