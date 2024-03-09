Федотов Иван Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федотова (Петрова) Елена Степановна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Федотов Александр Иванович
Мать ребёнка: Федотова (Петрова) Елена Степановна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федотова (Петрова) Елена Степановна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Федотов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Федотова (Петрова) Елена Степановна
Смерть
Неизвестно