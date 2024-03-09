Федотов Иван Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Иван Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова (Петрова) Елена Степановна

Рождение ребёнка
30.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова (Петрова) Елена Степановна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Федотов Александр Иванович

Мать ребёнка: Федотова (Петрова) Елена Степановна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова (Петрова) Елена Степановна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Федотов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Федотова (Петрова) Елена Степановна

Смерть
Неизвестно

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