Анисья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.11.1855
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Сын: Лосюгин Михаил Константинов
Отец ребёнка: Лосюгин Константин Андреев
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Матрена Константинова
Отец ребёнка: Лосюгин Константин Андреев
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Сын: Лосюгин Николай Константинов
Отец ребёнка: Лосюгин Константин Андреев
Смерть
Неизвестно