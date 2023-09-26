Анисья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1855

Муж: Лосюгин Константин Андреев

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Лосюгин Михаил Константинов

Отец ребёнка: Лосюгин Константин Андреев

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Матрена Константинова

Отец ребёнка: Лосюгин Константин Андреев

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Сын: Лосюгин Николай Константинов

Отец ребёнка: Лосюгин Константин Андреев

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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