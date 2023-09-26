Лосюгин Константин Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛосюгин Константин Андреев

Лосюгин Константин Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1836

Отец: Лосюгин Андрей Архипов

Мать: Лосюгина Наталья Иванова

Бракосочетание
13.11.1855

Жена: Анисья Дмитриева

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Лосюгин Михаил Константинов

Мать ребёнка: Анисья Дмитриева

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Матрена Константинова

Мать ребёнка: Анисья Дмитриева

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Сын: Лосюгин Николай Константинов

Мать ребёнка: Анисья Дмитриева

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close