Лосюгин Константин Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1836
Отец: Лосюгин Андрей Архипов
Мать: Лосюгина Наталья Иванова
Бракосочетание
13.11.1855
Жена: Анисья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Сын: Лосюгин Михаил Константинов
Мать ребёнка: Анисья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Матрена Константинова
Мать ребёнка: Анисья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Сын: Лосюгин Николай Константинов
Мать ребёнка: Анисья Дмитриева
Смерть
Неизвестно