Жена Владимира Доморёнок
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доморёнок Анна Маркияновна
Отец ребёнка: Доморёнок Владимир Маркиянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доморёнок Раиса Маркияновна
Отец ребёнка: Доморёнок Владимир Маркиянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доморёнок Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Доморёнок Владимир Маркиянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно