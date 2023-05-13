Доморёнок Владимир Маркиянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доморёнок Анна Маркияновна
Мать ребёнка: Жена Владимира Доморёнок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доморёнок Раиса Маркияновна
Мать ребёнка: Жена Владимира Доморёнок
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Владимира Доморёнок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доморёнок Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Жена Владимира Доморёнок
Смерть
Неизвестно