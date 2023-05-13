Доморёнок Владимир Маркиянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доморёнок Владимир Маркиянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доморёнок Анна Маркияновна

Мать ребёнка: Жена Владимира Доморёнок

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доморёнок Раиса Маркияновна

Мать ребёнка: Жена Владимира Доморёнок

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Владимира Доморёнок

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доморёнок Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Жена Владимира Доморёнок

Смерть
Неизвестно
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