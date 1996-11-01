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Коржановская НИНА НИКОЛАЕВНА

Место рождения

Булыга-Фадеево, Чугуевский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

26.12.1932

Дата смерти

?.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1932

Отец: Коржановский НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ

Мать: Коржановская АННА ТИМОФЕЕВНА

Булыга-Фадеево, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: СЕРГЕЙ

Рождение ребёнка
26.09.1958

Сын: Коржановский ДМИТРИЙ Сергеевич

Отец ребёнка: СЕРГЕЙ

Рождение ребёнка
26.03.1960

Сын: Коржановский ЕВГЕНЙ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: СЕРГЕЙ

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
18.09.1970

Сын: Коржановский НИКОЛАЙ Сергеевич

Отец ребёнка: СЕРГЕЙ

Смерть
?.11.1996

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