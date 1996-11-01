Коржановская НИНА НИКОЛАЕВНА
Место рождения
Дата рождения26.12.1932
Дата смерти?.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: СЕРГЕЙ
Рождение ребёнка
26.09.1958
Сын: Коржановский ДМИТРИЙ Сергеевич
Отец ребёнка: СЕРГЕЙ
Рождение ребёнка
26.03.1960
Сын: Коржановский ЕВГЕНЙ СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: СЕРГЕЙ
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
18.09.1970
Сын: Коржановский НИКОЛАЙ Сергеевич
Отец ребёнка: СЕРГЕЙ
Смерть
?.11.1996