Коржановский ДМИТРИЙ Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1958
Дата смерти27.11.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1958
Отец: СЕРГЕЙ
Рождение ребёнка
22.05.1984
Дочь: Бабурина АННА ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Кучерявая ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
17.02.1986
Сын: Коржановский АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Кучерявая ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучерявая ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучерявая ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Смерть
27.11.2022