Коржановский ДМИТРИЙ Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржановский ДМИТРИЙ Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1958

Дата смерти

27.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1958

Отец: СЕРГЕЙ

Мать: Коржановская НИНА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
22.05.1984

Дочь: Бабурина АННА ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Кучерявая ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
17.02.1986

Сын: Коржановский АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Кучерявая ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерявая ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерявая ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Смерть
27.11.2022
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