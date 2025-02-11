Горшенин Петр Яковлевич 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Горшенин Петр Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1849, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Горшенин Яков Потапович1792 г.р.
Мать
Горшенина Варвара Елисеева1813 г.р.
Супруги
Горшенина Феозна Афанасьева / Федосья АфанасьеваДо 1856 г.р.
Дети
Горшенин Пётр Петров18.08.1874 г.р.
Горшенин Михаил Петров05.11.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Горшенин Яков Потапович

Мать: Горшенина Варвара Елисеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшенин Семен Петрович

Мать ребёнка: Горшенина Феозна Афанасьева / Федосья Афанасьева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина Феозна Афанасьева / Федосья Афанасьева

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

55

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

42

Рождение ребёнка
18.08.1874

Сын: Горшенин Пётр Петров

Мать ребёнка: Горшенина Феозна Афанасьева / Федосья Афанасьева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.11.1876

Сын: Горшенин Михаил Петров

Мать ребёнка: Горшенина Феозна Афанасьева / Федосья Афанасьева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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