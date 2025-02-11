Горшенин Петр Яковлевич
мужской, родился 1849, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецГоршенин Яков Потапович1792 г.р.
МатьГоршенина Варвара Елисеева1813 г.р.
Супруги
Горшенина Феозна Афанасьева / Федосья АфанасьеваДо 1856 г.р.
Дети
Горшенин Пётр Петров18.08.1874 г.р.
Горшенин Михаил Петров05.11.1876 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горшенина Феозна Афанасьева / Федосья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
18.08.1874
Сын: Горшенин Пётр Петров
Мать ребёнка: Горшенина Феозна Афанасьева / Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
05.11.1876
Мать ребёнка: Горшенина Феозна Афанасьева / Федосья Афанасьева
Смерть
Неизвестно