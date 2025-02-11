Горшенина Феозна Афанасьева / Федосья Афанасьева До 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Горшенина Феозна Афанасьева / Федосья Афанасьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1856

умерла Неизвестно

Супруги
Горшенин Петр Яковлевич1849 г.р.
Дети
Горшенин Пётр Петров18.08.1874 г.р.
Горшенин Михаил Петров05.11.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшенин Семен Петрович

Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.08.1874

Сын: Горшенин Пётр Петров

Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.11.1876

Сын: Горшенин Михаил Петров

Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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