Горшенина Феозна Афанасьева / Федосья Афанасьева
женский, родилась До 1856
умерла Неизвестно
Супруги
Горшенин Петр Яковлевич1849 г.р.
Дети
Горшенин Пётр Петров18.08.1874 г.р.
Горшенин Михаил Петров05.11.1876 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
18.08.1874
Сын: Горшенин Пётр Петров
Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
05.11.1876
Отец ребёнка: Горшенин Петр Яковлевич
Смерть
Неизвестно