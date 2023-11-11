Горбунова (Шаманина) Евдокия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения29.07.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1898 ст.
Крещение
29.07.1898 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1920
Муж: Горбунов Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
08.10.1921
Сын: Горбунов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: (Горбунова) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
01.06.1926 ст.
Сын: Горбунов Валерий Фёдорович
Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Горбунов Альберт Фёдорович
Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Ильич
Смерть
Неизвестно