Горбунова (Шаманина) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова (Шаманина) Евдокия Ефимовна

Горбунова (Шаманина) Евдокия Ефимовна

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

29.07.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1898 ст.

Отец: Шаманин Ефим Степанович

Мать: Шаманина (Меншикова) Мария Петровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
29.07.1898 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Горбунов Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
08.10.1921

Сын: Горбунов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Ильич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: (Горбунова) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Ильич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.06.1926 ст.

Сын: Горбунов Валерий Фёдорович

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Ильич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Горбунов Альберт Фёдорович

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Ильич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.