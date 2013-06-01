Горбунов Валерий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения01.06.1926 ст.
Дата смерти01.06.2013 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1926 ст.
Образование
С 1945 по 1949
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Анжеро-Судженский горный техникум, специальность «Горная электромеханика» (окончание с отличием)
Образование
С 1949 по 1954
Томский политехнический институт, горно-механический факультет, специальность «Горная электромеханика» с присвоением квалификации горного инженера (окончание с отличием)
Образование
С 1954 по 1961
Томский политехнический институт, кафедра горных машин (последовательно занимал должность старшего лаборанта, ассистента и старшего преподавателя)
Работа или профессия
С 1954 по 1961
Томский политехнический институт, кафедра горных машин (последовательно занимал должность старшего лаборанта, ассистента и старшего преподавателя)
Получение учёной степени
29.10.1958
кандидат технических наук, защита кандидатской диссертации на тему «Экспериментальное исследование рабочего процесса пневматических бурильных молотков», состоялась в Совете горного факультета Томского... Показать все
Работа или профессия
С 1961 по 1964
Томский политехнический институт, доцент кафедры горных машин
Работа или профессия
С 1964 по 1975
Томский политехнический институт, заведующий кафедрой горных машин
Получение учёной степени
03.12.1966
доктор технических наук, защита докторской диссертации на тему «Исследование рабочего процесса и вибрации пневматических молотков» состоялась на заседании Совета геологоразведочного факультета Томског... Показать все
Место жительства
С 1975
Награда
1982
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
Смерть
01.06.2013 ст.