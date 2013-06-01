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Горбунов Валерий Фёдорович

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.06.1926 ст.

Дата смерти

01.06.2013 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1926 ст.

Отец: Горбунов Фёдор Ильич

Мать: Горбунова (Шаманина) Евдокия Ефимовна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Образование
С 1945 по 1949
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Анжеро-Судженский горный техникум, специальность «Горная электромеханика» (окончание с отличием)
Образование
С 1949 по 1954
Томск, город Томск, Томская область
Томский политехнический институт, горно-механический факультет, специальность «Горная электромеханика» с присвоением квалификации горного инженера (окончание с отличием)
Образование
С 1954 по 1961
Томск, город Томск, Томская область
Томский политехнический институт, кафедра горных машин (последовательно занимал должность старшего лаборанта, ассистента и старшего преподавателя)
Работа или профессия
С 1954 по 1961
Томск, город Томск, Томская область
Томский политехнический институт, кафедра горных машин (последовательно занимал должность старшего лаборанта, ассистента и старшего преподавателя)
Получение учёной степени
29.10.1958
Томск, город Томск, Томская область
кандидат технических наук, защита кандидатской диссертации на тему «Экспериментальное исследование рабочего процесса пневматических бурильных молотков», состоялась в Совете горного факультета Томского... Показать все
Работа или профессия
С 1961 по 1964
Томск, город Томск, Томская область
Томский политехнический институт, доцент кафедры горных машин
Работа или профессия
С 1964 по 1975
Томск, город Томск, Томская область
Томский политехнический институт, заведующий кафедрой горных машин
Получение учёной степени
03.12.1966
Томск, город Томск, Томская область
доктор технических наук, защита докторской диссертации на тему «Исследование рабочего процесса и вибрации пневматических молотков» состоялась на заседании Совета геологоразведочного факультета Томског... Показать все
Место жительства
С 1975
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Награда
1982
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
Смерть
01.06.2013 ст.
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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