Зражевская Марья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1854
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зражевский Максим Кирилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зражевский Андрей Максимов
Отец ребёнка: Зражевский Максим Кирилов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно