Зражевская Марья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зражевская Марья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1854

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зражевский Максим Кирилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зражевский Андрей Максимов

Отец ребёнка: Зражевский Максим Кирилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зражевский Максим Кирилов

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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