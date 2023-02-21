Зражевский Максим Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зражевский Максим Кирилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Зражевский Кирило Леонтьев

Мать: Зражевская Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
14.01.1854

Дочь: Зражевская Ксения Максимова

Мать ребёнка: Зражевская Марья Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зражевский Андрей Максимов

Мать ребёнка: Зражевская Марья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зражевская Марья Андреева

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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