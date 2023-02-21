Зражевский Максим Кирилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
14.01.1854
Дочь: Зражевская Ксения Максимова
Мать ребёнка: Зражевская Марья Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зражевский Андрей Максимов
Мать ребёнка: Зражевская Марья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно