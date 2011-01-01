Бакулин Степан Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Степан Гурьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакулина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакулина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакулина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакулина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакулина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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