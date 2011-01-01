Бакулина (Потапова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Потапов Михаил Васильевич
Мать: Потапова Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2011