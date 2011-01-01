Бакулина (Потапова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Потапова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Потапов Михаил Васильевич

Мать: Потапова Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакулин Степан Гурьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакулин Степан Гурьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакулин Степан Гурьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакулин Степан Гурьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакулин Степан Гурьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Степан Гурьянович

Смерть
2011
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