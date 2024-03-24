Колесов Иван Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти27.03.1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Колесов Гордей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Колесова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Колесова Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Колесова Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Колесова Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Колесова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Колесова Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Колесова Марфа Кирилловна
Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Колесова Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Колесова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Колесова Марфа Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1881