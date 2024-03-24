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Колесов Иван Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

27.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Колесов Гордей Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Колесова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Колесова Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Колесова Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Колесова Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Колесова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Колесова Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Колесов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Колесова Марфа Кирилловна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Колесов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Колесова Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Колесова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Колесова Марфа Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Марфа Кирилловна

Смерть
27.03.1881
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