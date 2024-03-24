Колесова Марфа Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти28.06.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Колесова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Колесова Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Колесова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Колесов Иван Гордеевич
Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Колесов Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Колесова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1884 ст.