Колесова Марфа Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесова Марфа Кирилловна

Колесова Марфа Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

28.06.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Колесова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Колесова Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Колесова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Колесов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван Гордеевич

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Колесов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Колесова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Иван Гордеевич

Смерть
28.06.1884 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close