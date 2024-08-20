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Панарин Павел Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1882

Отец: Панарин Сергей Миронович

Мать: Панарина (Перина) Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина (Гладких) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1900

Сын: Панарин Василий Павлович

Мать ребёнка: Панарина (Гладких) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1907

Дочь: (Панарина) Мария Павловна

Мать ребёнка: Панарина (Гладких) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1910

Сын: Панарин Сергей Павлович

Мать ребёнка: Панарина (Гладких) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
28.04.1912

Дочь: (Панарина) Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Панарина (Гладких) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.1914

Сын: Панарин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Панарина (Гладких) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Панарин Иван Павлович

Мать ребёнка: Панарина (Гладких) Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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