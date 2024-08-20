Панарин Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1900
Мать ребёнка: Панарина (Гладких) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1907
Дочь: (Панарина) Мария Павловна
Мать ребёнка: Панарина (Гладких) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1910
Мать ребёнка: Панарина (Гладких) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1912
Дочь: (Панарина) Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Панарина (Гладких) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1914
Мать ребёнка: Панарина (Гладких) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Панарина (Гладких) Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно