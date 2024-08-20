Панарина (Перина) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Перина) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Сергей Миронович

Рождение ребёнка
17.09.1875

Сын: Панарин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Панарин Сергей Миронович

Рождение ребёнка
31.07.1878

Дочь: (Панарина) Василиса Сергеевна

Отец ребёнка: Панарин Сергей Миронович

Рождение ребёнка
10.01.1882

Сын: Панарин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Панарин Сергей Миронович

Рождение ребёнка
21.02.1884

Сын: Панарин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Панарин Сергей Миронович

Рождение ребёнка
20.09.1885

Дочь: (Панарина) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Панарин Сергей Миронович

Рождение ребёнка
22.04.1887

Сын: Панарин Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Панарин Сергей Миронович

Рождение ребёнка
07.05.1888

Сын: Панарин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Панарин Сергей Миронович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Чернышева (Панарина) Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Панарин Сергей Миронович

Рождение ребёнка
24.12.1890

Дочь: Пашкова (Панарина) Анисья Сергеевна

Отец ребёнка: Панарин Сергей Миронович

Рождение ребёнка
11.04.1892

Сын: Панарин Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Панарин Сергей Миронович

Рождение ребёнка
18.02.1895

Сын: Панарин Архип Сергеевич

Отец ребёнка: Панарин Сергей Миронович

Рождение ребёнка
08.08.1896

Дочь: (Панарина) Василиса Сергеевна

Отец ребёнка: Панарин Сергей Миронович

Смерть
Неизвестно

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