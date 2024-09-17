Филинов Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Филинов Петр
Мать: не указана
в Кирзе с 1898 г из Воронежской
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филинова (--) Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ельчанинова (Филинова) Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Филинова (--) Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Филинова (--) Александра Игнатьевна
в Кирзе с 1898г из Воронежской
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Филинова Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Филинова (--) Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.11.1903
Сын: Филинов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Филинова (--) Александра Игнатьевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
30.09.1906
Сын: Филинов Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Филинова (--) Александра Игнатьевна
Бракосочетание
16.02.1907
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: Филинова Вера Филипповна
Мать ребёнка: Филинова (--) Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
08.02.1910
Дочь: Филинова Александра Филипповна
Мать ребёнка: Филинова (Бугакова) Дарья Ефимовна
спирино
Смерть
Неизвестно