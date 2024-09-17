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Филинов Филипп Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Филинов Петр

Мать: не указана

в Кирзе с 1898 г из Воронежской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филинова (--) Дарья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филинова (--) Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филинов Павел Филиппович

Мать ребёнка: Филинова (--) Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ельчанинова (Филинова) Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Филинова (--) Александра Игнатьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Филинов Роман Филиппович

Мать ребёнка: Филинова (--) Александра Игнатьевна

в Кирзе с 1898г из Воронежской
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Филинова Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Филинова (--) Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
27.11.1903

Сын: Филинов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Филинова (--) Александра Игнатьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
30.09.1906

Сын: Филинов Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Филинова (--) Александра Игнатьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.02.1907

Жена: Филинова (Бугакова) Дарья Ефимовна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: Филинова Вера Филипповна

Мать ребёнка: Филинова (--) Дарья Егоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.02.1910

Дочь: Филинова Александра Филипповна

Мать ребёнка: Филинова (Бугакова) Дарья Ефимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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