Ельчанинова (Филинова) Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельчанинова (Филинова) Анастасия Филипповна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Филинов Филипп Петрович

Мать: Филинова (--) Александра Игнатьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
23.01.1904

Муж: Ельчанинов Никифор Александрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
05.11.1904

Сын: Ельчанинов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Ельчанинов Никифор Александрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
04.10.1914

Сын: Ельчанинов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Ельчанинов Никифор Александрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.10.1914

Дочь: Ельчанинова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Ельчанинов Никифор Александрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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