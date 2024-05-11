Ельчанинова (Филинова) Анастасия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
23.01.1904
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
05.11.1904
Сын: Ельчанинов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Ельчанинов Никифор Александрович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
04.10.1914
Сын: Ельчанинов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Ельчанинов Никифор Александрович
Рождение ребёнка
04.10.1914
Дочь: Ельчанинова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Ельчанинов Никифор Александрович
Смерть
Неизвестно