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Лукин Василий Петрович

Место рождения

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Лукин Пётр Алексеевич

Мать: Лукина Меланья Макаровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Лукин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Александровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Александровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Лукин Семён Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Александровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Александровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Евдокия Александровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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