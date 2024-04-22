Лукин Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Лукин Пётр Алексеевич
Мать: Лукина Меланья Макаровна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Лукин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно