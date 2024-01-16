Лукина Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Лукин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Петрович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Петрович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Лукин Семён Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Петрович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Петрович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Василий Петрович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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