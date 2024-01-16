Лукина Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Сын: Лукин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Лукин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Лукин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Лукин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно