Понмарёва Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понмарёва Дарья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анастасия Марковна

Отец ребёнка: Пономарёв Марк Илларионович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евдокия Марковна

Отец ребёнка: Пономарёв Марк Илларионович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Серафима Марковна

Отец ребёнка: Пономарёв Марк Илларионович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Марк Илларионович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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