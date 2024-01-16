Понмарёва Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анастасия Марковна
Отец ребёнка: Пономарёв Марк Илларионович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евдокия Марковна
Отец ребёнка: Пономарёв Марк Илларионович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Серафима Марковна
Отец ребёнка: Пономарёв Марк Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно