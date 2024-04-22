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Пономарёв Марк Илларионович

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Пономарёв Ларион Ефремович

Мать: Пономарёва Вера Семёновна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анастасия Марковна

Мать ребёнка: Понмарёва Дарья Фёдоровна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евдокия Марковна

Мать ребёнка: Понмарёва Дарья Фёдоровна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Серафима Марковна

Мать ребёнка: Понмарёва Дарья Фёдоровна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понмарёва Дарья Фёдоровна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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