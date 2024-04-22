Пономарёв Марк Илларионович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анастасия Марковна
Мать ребёнка: Понмарёва Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евдокия Марковна
Мать ребёнка: Понмарёва Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Серафима Марковна
Мать ребёнка: Понмарёва Дарья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно