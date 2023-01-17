Анисимов Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Лев Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1957

Сын: Анисимов Олег Львович

Мать ребёнка: Анисимова Надежда Павловна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
08.07.1960

Дочь: Багинская Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Анисимова Надежда Павловна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Надежда Павловна

Смерть
Неизвестно
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