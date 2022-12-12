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Багинская (Анисимова) Татьяна Львовна
Багинская (Анисимова) Татьяна Львовна
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Место рождения
Магадан
, город Магадан, Магаданская область
Дата рождения
08.07.1960
Пол
Женский
Отец
Анисимов Лев Николаевич
Мать
Анисимова (Жукова) Надежда Павловна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1960
Отец:
Анисимов Лев Николаевич
Мать:
Анисимова Надежда Павловна
Магадан
, город Магадан, Магаданская область
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