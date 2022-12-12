Багинская (Анисимова) Татьяна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багинская (Анисимова) Татьяна Львовна

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Место рождения

Магадан, город Магадан, Магаданская область

Дата рождения

08.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1960

Отец: Анисимов Лев Николаевич

Мать: Анисимова Надежда Павловна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
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